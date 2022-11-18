Batı'nın iki yüzlülüğü ortaya çıktı! İran'a ambargo uygulayan ABD, Tahran'a İHA parçaları veriyor

Rusya'nın İran'dan aldığı İHA'lar oldukça merak konusu oldu. Ukrayna'da düşürülen İran insansız hava araçlarının yapımında kullanılan parçaların ABD ve Avrupa ülkelerindeki şirketlerce üretildiğini ortaya çıktı. Bu parçaların İran'a ulaşmasına ilişkin ise Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü, geçen ay yayımladığı bir raporda, Çin merkezli şirketlerin Batı üretimli parçaları İran'a tedarik ediyor olabileceğine dair kanıtların olduğunu belirtmişti.

Ukrayna istihbaratının elde ettiği İran İHA'larının parçaları, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (NAKO) tarafından incelendi. Tahran'ın Rusya'ya verdiği İHA'ların parçalarının geldiği yer ise şaşkınlık yarattı.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ABD'DE ÜRETİLDİ

NAKO, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı İran yapımı İHA'ların parçalarının dörtte üçünün ABD'de üretildiğini açıkladı. Londra merkezli Middle East Eye, "Ukrayna'da düşürülen İran SİHA'larında bulunan parçaların çoğunun ABD, Avrupa ve Batılı müttefiklerce üretildiği ortaya çıktı" dedi.

İRAN'A PARÇALAR NASIL ULAŞTI?

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü, geçen ay yayımladığı bir raporda, Çin merkezli şirketlerin Batı üretimli parçaları İran'a tedarik ediyor olabileceğine dair kanıtların olduğunu belirtmişti. Savunma sektörü ve Batılı güvenlik kaynakları, parçaların çoğunun ihracat kontrollerinden geçmediğini, internetten kolayca satın alınabileceklerini ve uluslararası toplumda şüphe uyandırmayan üçüncü ülkeler üzerinden İran'a tedarik edebileceğini söylüyor.

İRAN:SORUŞTURMAYA HAZIRIZ

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, Tahran yönetiminin Ukrayna ile teknik uzman düzeyinde görüşmenin yanı sıra İHA ve parçaların menşei iddiaları hakkında araştırma başlatmaya hazır olduğunu duyurdu. Batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımlarına rağmen Tahran yönetiminin Batı menşeili parçalarla İHA üretmesi dikkat çekiyor.