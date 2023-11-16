Kudüs'te hareketli saatler! Polis 3 silahlı saldırganı öldürdü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 41. günde devam ederken, Batı Kudüs'te hareketli saatler yaşandı. "Tünel yolu" olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenleyen 3 kişi öldürülürken, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

Gazze'de 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, saldırılarına 41. günde devam ederken Batı Kudüs'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenleyen 3 kişi öldürülürken, saldırı sırasında 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te "tünel yolu" olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildiği ve yaralılar olduğu ifade edildi.

SİLAHLI 3 KİŞİ POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, polisin, silahlı 3 saldırganı öldürdüğü ifade edilirken, İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda biri ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.