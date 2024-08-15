Batı Bengal'de Kadınlar Tecavüz ve Cinayeti Protesto Etmek İçin Sokaklara Çıktı

Batı Bengal'de on binlerce kadın, geçen hafta Kalküta'daki bir devlet hastanesinde stajyer bir doktorun tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için Çarşamba gecesi sokaklara çıktı.

Yürüyüş, Cuma günü RG Kar Tıp Fakültesi'nde 31 yaşındaki bir kadın stajyer doktorun vahşice tecavüze uğraması ve öldürülmesiyle başlayan ve yaklaşık bir haftadır süren protestoların sonuncusuydu.

Sosyal medyadaki çağrılara uyan toplumun her kesiminden kadın, yağmurlu havayı umursamadan Kalküta şehrinde ve Batı Bengal eyaletinin geri kalanında yürüyüş düzenledi.

Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi diğer şehirlerde de daha küçük protestolar düzenlendi.

Kalküta'daki barışçıl protestolar, doktorun öldürüldüğü hastaneye giren ve acil servisi yağmalayan kimliği belirsiz küçük bir grup erkeğin polisle çatışmasıyla gölgelendi.

Polis, bu kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı polis araçları da hasar gördü.

Şehrin başka yerlerinde kadınlar pankart taşıyarak, yüzleri cep telefonları ya da mum ışığı ve meşalelerle aydınlatılmış bir şekilde kararlılıkla yürüdüler. Bazıları bayrak taşıyordu.

Onlara hem genç hem de yaşlı erkekler de katıldı.

Üniversite, tiyatro salonu ve otobüs terminali yakınlarındaki farklı yürüyüşlerde, nemli hava "adalet istiyoruz" sloganlarıyla yankılanırken, el ele tutuştular.

Gece yarısı Hindistan bağımsızlığının 77. yılını tamamladığında, protestolardan yükselen ses değişti.

Hava, kendiliğinden yükselen ulusal marşın sesiyle doldu. Sonra yağmur yağmaya başladı, ancak protestocular şemsiye taşıyarak yağmurda yürümeye devam ettiler.

Bir muhabir, "Şehirde daha önce hiç böyle bir şey görmedik, gece vakti yürüyen bu kadar büyük bir kadın topluluğu" dedi.

Kadınların öfke ve hayal kırıklığı zar zor gizleniyordu.

13 yaşındaki kızıyla birlikte gece yarısından sonra yürüyüşe katılan bir kadın, "Kitlesel bir protestonun işleri düzeltip düzeltemeyeceğini görsün. Haklarının farkına varsın" dedi.

"Kadınlara saygı yok!" dedi bir diğeri. “İnekler ve keçiler bizden daha değerli.”

"Bağımsızlığımızı ne zaman elde edeceğiz? Korkmadan çalışmak için ne kadar beklememiz gerekecek? 50 yıl daha mı?" diye sordu bir öğrenci.

Protestolar, yerel yetkililerin stajyer doktorun tecavüz ve cinayetini ele alış biçimiyle körüklendi.

Doktor, geçen Perşembe 36 saatlik bir vardiyanın ardından seminer odasında uyuyakalmıştı çünkü dinlenme alanı yoktu.

Ertesi sabah meslektaşları, ağır yaralanmış halde, kürsüde yarı çıplak cesedini buldular.

Polis daha sonra hastanenin bir gönüllü çalışanını gözaltına aldı.

Ancak örtbas ve ihmal suçlamaları yöneltildi. Daha sonra vaka yerel polisten Merkez Soruşturma Bürosu'na devredildi.