Batan geminin enkazından 1 milyon dolarlık hazine çıkarıldı! Para dalgıçlara verilecek

1715 yılında Orta ve Güney Amerika'dan toplanan altın ve gümüş sikkeleri taşıyan İspanyol filosu, Küba'dan yola çıktıktan kısa süre sonra bir kasırga nedeniyle Florida'nın doğu kıyısında batmıştı. Yaklaşık 400 milyon dolar değerinde hazine barındırdığı tahmin edilen filodan geriye kalan enkazlar, yüzyıllardır define avcılarının ilgisini çekiyor.

1000'DEN FAZLA SİKKE BULUNDU

Yaz aylarında yürütülen dalış çalışmalarında, toplam değeri 1 milyon doları aşan 1000'den fazla altın ve gümüş sikke bulundu. Gazete Oksijen'in haberine göre, 1715 Fleet Queens Jewels adlı gemi enkazı kurtarma şirketi, temmuz ayında yaptığı açıklamada bu keşfi duyurmuştu. Şirket, bu hafta yaptığı yeni açıklamada sikkelerin üzerindeki tarih ve darphane işaretlerinin belirgin şekilde görülebildiğini bildirdi.

"HER BİR SİKKE TARİHİN PARÇASI"

Şirketin operasyon direktörü Sal Guttuso, "Her bir sikke, İspanyol İmparatorluğu'nun altın çağında yaşayan, çalışan ve seyahat eden insanlarla somut bir bağ. Tek bir keşifte 1000 tanesini bulmak hem nadir hem de olağanüstü bir olay." dedi.

Yaklaşık 1000 büyük gümüş sikkeden oluşan bu hazine, şirketin 1990 yılından bu yana 1715 filosuna ait enkazda gerçekleştirdiği en büyük keşif olarak kayıtlara geçti.

SİKKELERİN YÜZDE 20'Sİ MÜZE GERİSİ DALGIÇLARA VERİLECEK

Keşfedilen sikkeler temizlenip kataloglandıktan sonra Florida eyaletinin, bunların yüzde 20'sine kadarını müze sergileri için talep edebileceği belirtildi. Guttuso, kalan sikkelerin ise keşfi gerçekleştiren dalgıçlarla paylaşılacağını açıkladı.