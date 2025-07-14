Bastille Günü Paris'te Coşkuyla Kutlandı

Fransa'nın ulusal bayramı olan Bastille Günü, başkent Paris'te çeşitli etkinlikler ve geçit törenleriyle kutlandı.

Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Günü, başkent Paris'teki Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen etkinlikler ve geçit törenleriyle kutlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Şanzelize'de gerçekleştirilen geleneksel askeri törene katıldı.

Her yıl 14 Temmuz'da kutlanılan Bastille Günü, 1789 yılında Bastille Hapishanesi'nin halk tarafından ele geçirilmesiyle başlayan Fransız Devrimi'ni temsil ediyor.