Başkent Kiev ağır bir şekilde bombalandı! İnsanlar başkentte sığınaklara indi

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkent Kiev'i bombalamasının ardından halk sığınaklara indi. Çok sayıda bina ver aracın zarar görmesinin ardından insanların metrolara indiği görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna- Rusya Savaşı devam ederken Kırım Köprüsü'nün patlatılması savaşın şiddetini arttırdı. Rusya'nın uçakları bu sabah başkent Kiev'i vurdu.

HALK SIĞINAKLARA İNDİ

Savaşın 229. gününde Rusya, başkent Kiev'de birçok noktayı vururken halk korku dolu anlar yaşadı. Patlamaların ardından birçok binadan dumanlar yükselirken yollarda araçlarda bombalarla patlatıldı. Bunun ardından halk ise sığınaklara inerek kendilerine güvenli alanlar aradı.

ZELENSKİ'NİN OFİSİNİN OLDUĞU BÖLGEYE BOMBA DÜŞTÜ

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denildi.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Saldırılara karşı konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski', "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı.