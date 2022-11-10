Baş ağrısıyla hastaneye giden 95 yaşındaki adamın röntgeni doktorları hayrete düşürdü

Çin ordusu adına İkinci Dünya Savaşı'nda görev alan 95 yaşındaki Zhao He, baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede röntgen çektirdi. Sonuçları alan doktorlar, gördükleri detay karşısında hayrete düştü. Adamın boynuna saplı bir kurşun bulan doktorlar, bu kurşunun tam 70 yıldan bu yana adamın boynunda durduğunu tespit etti.

95 yaşındaki Zhao He adlı adam, 25 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı'na katıldı ve Çin Ordusu lehine çatıştı. Savaş sırasında vücudunun bazı bölgelerine kurşun alan adam, bu kurşunların vücudundan çıktığını sanıyordu ancak gerçek öyle olmadı.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Uzun süreden bu yana devam eden baş ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Zhao He'nin röntgeninin çekilmesine karar verildi. Sağlık ekipleri kısa sürede adamın röntgenini çekti ve doktorlara teslim etti.

DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Zhao He'nin röntgenini kontrol eden doktorlar, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü. Çünkü adamın boynuna saplı bir halde kurşun tespit edildi. Adamın görüşüne başvuran doktorlar, bu kurşunun tam 70 yıldan bu yana adamın boynunda olduğunu tespit etti.

AMELİYAT OLMAYI KABUL ETMEDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunanZhao'nun damadı, kayınbabasının savaş sırasında birçok kurşun aldığını ancak bundan habersiz olduğunu söyledi. Zhao ise yaşının ilerlemesi nedeniyle riskli olarak görülen ameliyatı kabul etmedi ve merminin çıkarılmasını istemedi. Yaşlı adam, bu mermiyle ölmek istediğini dile getirdi.