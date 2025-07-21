Bangladeş'te Savaş Uçağı Üniversite Kampüsüne Düştü

BANGLADEŞ Hava Kuvvetleri'ne at bir savaş uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düştüğü bildirildi.

Bangladeş savaş uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, 'F-7 BGI' tipi uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu doğruladı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin üniversite kampüsüne sevk edildiğini duyurdu.