Bangladeş'te Savaş Uçağı Üniversite Kampüsüne Düştü
Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hava Kuvvetleri'ne ait 'F-7 BGI' tipi savaş uçağı bir üniversite kampüsüne düşerek 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
BANGLADEŞ Hava Kuvvetleri'ne at bir savaş uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düştüğü bildirildi.
Bangladeş savaş uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, 'F-7 BGI' tipi uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu doğruladı.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin üniversite kampüsüne sevk edildiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya