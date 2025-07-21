Bangladeş'te Savaş Uçağı Üniversite Kampüsüne Düştü

Bangladeş'te Savaş Uçağı Üniversite Kampüsüne Düştü
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hava Kuvvetleri'ne ait 'F-7 BGI' tipi savaş uçağı bir üniversite kampüsüne düşerek 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

BANGLADEŞ Hava Kuvvetleri'ne at bir savaş uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düştüğü bildirildi.

Bangladeş savaş uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, 'F-7 BGI' tipi uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu doğruladı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin üniversite kampüsüne sevk edildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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