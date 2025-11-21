Haberler

Bangladeş'te 5.5 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, başkent Dakka'da bir binanın korkuluğunun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Paniğe kapılarak evlerini terk eden 3 kişi yaralandı.

BANGLADEŞ'te meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde, sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Narsingdi'nin 14 kilometre güneybatısı olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

Yetkililer, başkent Dakka'da 5 katlı bir binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, paniğe kapılarak evlerini hızla terk etmeye çalışan 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Dakka ve ülkenin diğer bölgelerindeki çok sayıda evin de çeşitli derecelerde hasar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
