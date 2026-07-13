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Bangkok'ta bar yangını: En az 27 ölü

Bangkok'ta bar yangını: En az 27 ölü
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı. Yangının sigorta kutusunda başladığı ve hızla yayıldığı belirtiliyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Pazar gece yarısından gemen sonra başlayan yangında, alevler barın giriş kapısını tamamen sardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde müşterilerin koşarak ve çığlıklar atarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul şu ana kadar 27 kişinin cesedine ulaştıklarını, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yangından etkilenen en az 60 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yerel basın ölen 27 kişinin 18'inin kadın olduğunu aktardı.

Tayland haber sitesi Thairath, hâlâ çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtti.

İtfaiyeciler alevleri yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına almayı başardı.

Mekanda sahne alan bir müzisyenin Başbakan'a aktardığına göre "yangın sigorta kutusunda başladı, patlamalar oldu ve alevler çok hızlı yayıldı."

Başbakan Charnvirakul, "Birçok müşteri duman ve alevlerden kaçmak için binanın arkasındaki tuvaletlere doğru gitmiş ve bu yüzden dışarı çıkamamışlar. Cesetlerin çoğunu bu bölgede bulduk" dedi.

Yerel halk arasında Rong Beer Na Lat Phrao olarak bilinen bar, Bangkok'un Chatuchak bölgesinde yer alıyor. Tayland'ın Daily News gazetesinin haberine göre, bölgenin popüler restoran ve eğlence mekanlarından biri.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra çekilen fotoğraflarda, barın önünde çok sayıda ceset torbasının sıralandığı ve bölgenin geniş bir güvenlik kordonuyla çevrildiği görülüyor.

Olay yerine giden Bangkok Valisi Chatchart Sittipunt, mekânın dekorasyonunda kullanılan yanıcı maddelerin, alevlerin hızla yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre mekanın işler durumda bir yangın çıkışı bulunmuyordu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
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