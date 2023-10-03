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Bangkok'ta 14 Yaşındaki Çocuk Alışveriş Merkezinde Ateş Açtı: 3 Ölü, 4 Yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki bir çocuk, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açarak 3 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan polis tarafından yakalandı.