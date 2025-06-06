Baltimore'da Hastane Jeneratör Tankı Aşırı Dolduruldu, 2 Bin Galon Dizel Yakıt Denize Sızdı

Baltimore'da Hastane Jeneratör Tankı Aşırı Dolduruldu, 2 Bin Galon Dizel Yakıt Denize Sızdı
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ABD'nin Baltimore kentinde bir hastanenin jeneratör tanklarının aşırı doldurulması sonucu 2 bin galon dizel yakıt denize döküldü. Yetkililer, sızıntıyı önlemek için denizde bariyerler kurdu ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

ABD'nin Baltimore kentinde, hastanedeki jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıt liman bölgesinde denize döküldü.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki bir hastanenin jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıtın denize sızdığı bildirildi. Limanda denize bariyerler yerleştirilerek yakıtın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için önlem alındığı kaydedildi. Temizlik çalışmasına ise yerel ve federal düzeyde 100'den fazla personel katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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