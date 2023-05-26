Balkanlarda Yaşayan Müslümanlar Türkiye'deki Seçimleri Heyecanla Bekliyor

Balkanlarda yaşayan müslümanlar, Türkiye'de Pazar günü yapılacak seçimleri heyecanla bekliyor. Türkiye'nin geleceği için dua ediyorlar.

Makedonya'da yaşadığı bir hatırasını anlatan Kırçovalılar Derneği Başkanı Nusret Aras, müslüman azınlığın ümidinin Türkiye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Radoviç'in köylerine gittik. Yörük Türk köyleri idi. İlk defa gittiğim Buçim diye bir köyde, genç bir imam kardeşimiz vardı. 'Ben İstanbul'a gidiyorum, yetkililere söyleyeceğiniz bir şey var mı? Türkiye Cumhuriyetinden bir şey ister misiniz? Beklentiniz, söyleyeceğiniz bir şey var mı?' diye sordum. Şu cevabı verdi: 'Abi biz 15 Temmuz gecesi uyamadık. Sabaha kadar dua ettik. Sizin ayağınız kırılır ise bizim burada belimiz kırılır' dedi. Konuşamıyorsunuz, tıkanıyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu coğrafyalar (Balkanlar) gerçekten Türkiye Cumhuriyetine çok muhtaç. İnsanlar gelip görmeli anlamalı".

Her yıl Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Bayrampaşa Belediyeleri Balkanlarda sünnet cemiyetleri, Ramazan ayında iftarlar ve Kurban Bayramında yardım dağıtımları gerçekleştiriyor. Kızılay'da Balkanlardaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım ulaştırıyor. Kırçoovalılar Derneği Başkanı Nusret Aras, "Türkiye konusunda Balkan ülkelerinde yaşayan bütün müslümanlar Türkiye'yi takip ediyorlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL