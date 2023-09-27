Balkan Ülkelerinde Mevlit Kandili Programları Düzenlendi

Bosna Hersek ve Karadağ'da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu. İslam Birlikleri tarafından organize edilen programlarda dua edilerek barış ve huzur dilekleri paylaşıldı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Karadağ'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından başkent Saraybosna'daki Hünkar Camii'nde yapılan programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic yaptığı konuşmada, kandil programı kapsamında inanlarla bir araya gelerek, barış içinde, rahat ve ferah bir gelecek için dua ettiklerini kaydetti.

Karadağ

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki Tuzi belediyesinde, Karadağ İslam Birliği, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Fatih Sultan Medresesi işbirliği ile düzenlenen Mevlit Kandili programına yüzlerce Müslüman katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler ve kasideler okundu.

Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Rahman Kacar, "Medresemizde birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar Kur'an-ı Kerim okutulmaktadır. Çocuklarını Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşamayı öğrenmeleri için medreselere gönderen anne ve babalara ne mutlu." ifadelerini kullandı.???????