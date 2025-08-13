Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem ve Artçı Sarsıntılar

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 19'u 4'ün üzerinde 1235 artçı sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, 13 Ağustos saat 09.30 itibarıyla 1235 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 19'dur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
