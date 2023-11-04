Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde trafoda kaynaklı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya