Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecileri Libya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını Sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman itfaiyecileri, sel felaketi nedeniyle 20 binden fazla kişinin kaybolduğu Libya'da gece gündüz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibi, İtfaiye Haftası'nı görev yaptıkları Libya'nın Derne şehrinde bir pankart açarak kutladılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman itfaiyecileri, sel felaketi nedeniyle 20 binden fazla kişinin kaybolduğu Libya'da gece gündüz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibi, İtfaiye Haftası'nı görev yaptıkları Libya'nın Derne şehrinde bir pankart açarak kutladılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi, sel felaketi nedeniyle 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 20 binden fazla kişinin de kaybolduğu Libya'da Türkiye'den giden diğer Türk ekipler ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait üç araç ve 10 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi bölgede bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Derne şehrinde görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri Balıkesir İtfaiyesi sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşımı yaptılar. Fotoğrafta görevli itfaiye personeli açtıkları pankartta, "İtfaiye Haftamız kutlu olsun Libya/Derna" yazarak meslektaşlarının İtfaiye Haftası'nı kutladılar. - BALIKESİR