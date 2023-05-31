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Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı

Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı

Dünya Haberleri

Bali'de bir Danimarkalı turist, motosikletin üstünde yolculuk yaptığı sırada, cinsel organını açtığı için gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada infial yarattı. Yetkililer, tutuklamanın ardından konuyla ilgili daha fazla soruşturma yapacaklarını belirtti. Bu olay, turistlerin düzensiz davranışlarına karşı yetkililerin sabrının tükendiğini gösteriyor.

Bali'de bir Danimarkalı turist, motosikletle gezerken bir anda cinsel organının gösterdi. Kadın uygunsuz eylemi sonrası tutuklandı. Olayın, Bali'nin popüler turistik beldesi Seminyak'ta meydana geldiği bildirildi.

YETKİLİLERİN SABRI TÜKENDİ

Yerel kaynaklara göre, kadın ve erkek arkadaşı Kuta'daki bir otelde tutuluyor. Olayın ardından daha fazla soruşturma yapılacağı belirtildi. Bali'deki yetkililer, bu tür düzensiz davranışlar sergileyen turistlere karşı sabırlarının tükendiğini ifade etti.

Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı

BU TÜR SUÇLAR CEZAYA TABİ

Ülkedeki Ceza Kanunu'nun 281. Maddesi'ne göre, kamu düzenini ve kültürel normları korumak için halk ahlakını veya ahlaki değerleri ihlal eden eylemleri yasaklar ve bu tür suçları işleyenlere hapis cezası verilir.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

turist Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Onemli Degil:

Bizim ulkemizde de boyle kanunlar var mi ?

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