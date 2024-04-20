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Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali

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Avusturya'da 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' gibi suçlardan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz, iadesi yapıldıktan sonra ABD'de tahliye edildi. Gazeteci Sevgi Akarçeşme, Korkmaz'ı New Jersey'deki bir Türk mahallesinde bulunan bir baklavacıda buldu.

Avusturya'da 'kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra rutin yaşantısına devam eden Sezgin Baran Korkmaz, son olarak New Jersey'de Türk mahallesinde baklavacıdan çıkarken görüntülendi.

"HARAM PARALARI YEMEKLE MEŞGUL"

Gazeteci Sevgi Akarçeşme tarafından paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafın altına "Ayakkabı boyayarak zengin olmuştu bu arkadaş", "Haram paraları yemekle meşgul", "Haber gazetecinin ayağına gelmiş", "Adam Amerika'yı dolandırdı, Amerika'da gününü gün ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali;

Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Sezgin Baran Korkmaz New Jersey Avusturya Son Hali Hukuk Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Narter Nart:

Bu zengin alt entellektüel kişilik.... kimin adamı idi hatırlayanınız var mı!

7
1
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Gelir Geçer Her şey:

Ülkede helal para yiyen kim? belki çöpten ekmek toplayan aptallar

3
2
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