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Bakan Yardımcısı Varank, Enerji Geçişi Toplantısına Katıldı

Bakan Yardımcısı Varank, Enerji Geçişi Toplantısına Katıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Geçişi Diyaloğu Toplantısı'na katıldı ve Türkiye'nin enerji dönüşümü hedefleri hakkında bilgi verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli Enerji Geçişi Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, COP29 Başkanı Azerbaycan ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) himayesinde ve Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda COP29'un ilk Küresel Durum Değerlendirmesi'nin enerji sonuçlarını eyleme dönüştürmeye yardımcı olacak çözümlerin nasıl geliştirilebileceğine odaklanıldı. Katılımcılar COP29'daki enerji sonuçlarına katkıda bulunmak için enerjiyle ilgili iklim eylemi ve azmi konusunda yapıcı görüş alışverişinde bulundu ve IEA'nın yayımladığı Durum Değerlendirmesinden Eyleme Geçmeye: COP28 Enerji Hedefleri Nasıl Uygulanmalı? adlı yeni rapor paylaşıldı.

Bakan Yardımcısı Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı Hedefleri'nin COP28 Birleşik Arap Emirlikleri Oydaşması ile uyumlu olduğunu vurgulayarak enerji dönüşümünün iklim politikasının merkezi konumunda olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Fatma Varank Politika Türkiye Enerji Çevre Dünya

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