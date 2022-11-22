Bakan Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polislerin fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kişisel sosyal medya hesabından, "Türk Polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin…" notunu düşerek, Doha'da görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin fotoğraflarını paylaştı.
Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'da başlayan ve 21 Aralık'ta sona erecek 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.
Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin bir kısmı 28 Eylül günü başkent Doha'ya gitmişti.
Dünya Kupası'na çevik kuvvet de dahil olmak üzere polis gücü göndermesine ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara sahne olmuştu. CHP milletvekilleri "Dünya Kupası'nın jandarmalığını yapmaya göndereceğiniz polisimizin, askerimizin kılına zarar gelirse bunun hesabını bu millete veremezsiniz" diye tepki göstermişti.