Haberler

Bakan Kurum, Bonn'da 'COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı

Bakan Kurum, Bonn'da 'COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı ve çeşitli ülke gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın 2'nci gününde ' Cop31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı, Türkiye'nin başkanlık sürecine ilişkin görüşmelerini sürdürdü.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı' kapsamında ' Cop31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması imza törenine katıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile birlikte protokolü imzalayan Bakan Kurum, BM sekretaryası ile yapıcı iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirtti.

AFRİKA'DAN LATİN AMERİKA'YA FARKLI GRUPLARLA GÖRÜŞMELER

Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçük Ada Devletleri (AOSIS) Müzakere Grubu, 11 ülkeden oluşan Şemsiye Müzakere Grubu, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu ve Arap Ülkeleri Grubu ile bir araya geldi. Bakan Kurum ayrıca, Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile görüştü. Grupların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Vahşi cinayeti itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız

Sonunda sessizliğini bozdu, çağrıda bulundu: Bunu yapmalıyız
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı

Bavulunu aracına yükleyen yola çıktı! Kimi 3, kimi 6 aylığına geliyor
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri

Şüpheli şekilde ölmüştü! Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri
Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan dev kampanya! Yüzde 0 faiz ile otomobil sahibi olma fırsatı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı