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Bakan Işıkhan, Brüksel’de UID Belçika Bölge Başkanlığı’nı ziyaret etti

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Bakan Işıkhan, Brüksel’de UID Belçika Bölge Başkanlığı’nı ziyaret etti
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brüksel’de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanlığı’nı ziyaret etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brüksel'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel ziyaretimiz kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanlığı'nı ziyaret ederek Bölge Başkanımız Sayın Yusuf Taşpınar ve kıymetli yönetimiyle bir araya geldik. Avrupa başta olmak üzere, yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü bir şekilde yer alması için faaliyetler yürüten UID ailesine çalışmalarında başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yurt dışındaki vatandaşlarımızla gönül bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. UID Uluslararası Demokratlar Birliği Bölge Başkanımıza nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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