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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ı ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Işıkhan, ziyaretinde Azerbaycan milli lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Ayrıca, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Bakan Işıkhan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ebedi ve ezeli kardeşimiz Azerbaycan'dayız. Azerbaycan milli lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Bu vesileyle can gardaşlarımızın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Haydar Aliyev Vedat Işıkhan Azerbaycan Bakü Dış Politika Politika Dünya Haberler

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