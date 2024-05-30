Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Bakan Işıkhan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ebedi ve ezeli kardeşimiz Azerbaycan'dayız. Azerbaycan milli lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Bu vesileyle can gardaşlarımızın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.