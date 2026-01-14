Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da
BAKAN GÜLER, ALMAN MEVKİDAŞI PİSTORİUS İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı. Bakan Güler ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, karşılama töreninin ardından Almanya Savunma Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya