Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da

Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da
Güncelleme:
Bakan Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile askeri törenle karşılandı ve ardından Almanya Savunma Bakanlığında görüşme yaptı.

BAKAN GÜLER, ALMAN MEVKİDAŞI PİSTORİUS İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı. Bakan Güler ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, karşılama töreninin ardından Almanya Savunma Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
