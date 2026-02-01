Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile birlikte Kahire'de 'Diarna' El Sanatları ve Geleneksel Miras Sergisi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile başkent Kahire'de 'Diarna' El Sanatları ve Geleneksel Miras Sergisi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanı Sayın Dr. Maya Morsy ile birlikte 'Diarna' El Sanatları ve Geleneksel Miras Sergisi'ni ziyaret ettik. Binlerce yıllık kültürel birikimi zarafet ve incelikle yansıtan bu eserler, geleceğe bırakılan en kıymetli miraslardan biri. İlmek ilmek işlenen her detayda, köklü geçmişimizin ve ortak değerlerimizin izlerini görmek mümkün. El işçiliğinin kıymetini bize bir kez daha hatırlatan bu anlamlı sergide emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler