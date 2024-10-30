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Bakan Göktaş, Doha'da Sosyal İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Bakan Göktaş, Doha'da Sosyal İş Birliği Görüşmeleri Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar ve Mısır sosyal bakanlarıyla görüşerek aile ve sosyal hizmetler alanında uluslararası iş birliği yollarını görüştü. İslam devletlerinin saldırılarına karşı acil ateşkes çağrısı yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ve Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile ayrı ayrı görüştü.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletlerde 'Aile Yılı' ilan edilmesinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Aile ve Çağdaş Megatrendler' konulu konferans için resmi davetli olarak gittiği başkent Doha'da çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

İlk olarak Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile görüştü.

Kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapılan görüşmelerde, Bakanlıklar arasında uluslararası alandaki iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Bakan Göktaş, İsrail'in saldırılarına yönelik tepkisini dile getirdi. İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasının gerekliliğini ifade eden Göktaş, bu konuda uluslararası kamuoyuna görevler düştüğünü belirtti.

Acil ve sürekli ateşkes ile insani yardımın gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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