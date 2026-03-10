Haberler

Bakan Göktaş, Moğolistanlı mevkidaşı Aubakır ile görüştü
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyarette bulunduğu ABD'de Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Telukhan Aubakır ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 70'inci Oturumu vesilesiyle bulunduğumuz New York'ta, Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Sayın Telukhan Aubakır ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdik. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmaları paylaştık. Aile kurumunun korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik karşılıklı tecrübe ve fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz arasında yeni iş birliği imkanlarına kapı aralayacağına ve dostane ilişkilerimizi daha ileri taşıyacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
