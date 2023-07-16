Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'da Başbakan Enver İbrahim ve Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve güncel gelişmeler ele alındı.

- Bakan Fidan, Malezya Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile görüştü

KUALA LUMPUR - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim ve Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry ABD Kadir'in daveti üzerine geldiği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan bugün resmi temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve İbrahim arasındaki görüşmede, Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyindeki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla ele alınması masaya yatırılırken, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, günün erken saatlerinde Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.