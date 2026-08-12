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Bakan Fidan, Libya'da Bingazi'de

Bakan Fidan, Libya'da Bingazi'de
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi kentine gitti. Havalimanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter tarafından karşılanan Fidan'ın resmi temasları devam ediyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Fidan'ın bölgesel ve ikili konularda görüşmeler yapması bekleniyor. Ziyaretin, Libya'daki istikrar çabalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi kentine gitti. Bakan Fidan'ı havalimanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'daki resmi temasları devam ediyor. Ziyaret programı kapsamında ülkenin doğusunda yer alan Bingazi kentine geçen Bakan Fidan'ı havalimanında, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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