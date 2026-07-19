Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında başkent Doha'da ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı