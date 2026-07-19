Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında başkent Doha'da ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama

İşte tarihin en pahalı düğünü! Harcanan para dudak uçuklattı
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü
Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu gece yarısı kabusu yaşadı
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

İşe gitmek için arabasına binen adam hayatının şokunu yaşadı
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti