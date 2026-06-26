Bakan Fidan, Ottawa'da Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
Ankara.
Bakan Fidan Kanada ziyareti kapsamında Ottava'da, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan Kanada ziyareti kapsamında Ottava'da, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi
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