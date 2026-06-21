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Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılacak. Toplantı basına kapalı gerçekleşecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılacak. TSİ 10.45'te başlaması öngörülen toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek. Bakan Fidan'ın bugün ayrıca; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesi ve ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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