Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başmüftüsü ile Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile birlikte Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti. Görüşme, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine ve cami restorasyon çalışmalarına destek verilmesine odaklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile birlikte Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti.