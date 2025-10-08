Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. ki bakan gerçekleştirdikleri görüşme sonrası kameralar karşısına çıktı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

BAKAN FİDAN'DAN "GAZZE" AÇIKLAMASI

Mısır'da İsrail ve Hamas heyetlerinin dolaylı olarak yürüttüğü ateşkes görüşmeleri ile ilgili konuşan Bakan Fidan, uzlaşmaya varılırsa bugün ateşkes ilan edileceğini söyledi. Fidan şu ifadeleri kullandı: Başta rehinelerin bırakılması olmak üzere adımlar atılması gerekir. Gazze planı geniş bir plan ve çok fazla konuyu içeriyor. Birinci öncelikli madde, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin bırakılması.

"UZLAŞMA ÇIKARSA BUGÜN ATEŞKES OLACAK"

Hamas ile İsrail dolayı olarak Mısır'da görüşüyorlar. Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tafralara gerekli görüşleri sağlıyorlar. Müzakere süreci, bugün olumlu bir tablo çıkması halinde hedeflenen 4 husus var. Belli maddelerde epey mesafe katedildi, birkaç husus daha var, önümüzdeki saatlerde netleşebilir. Bu dört madde şu: Ateşkes ilan edilecek, akabinde Hamas'ın elindeki rehineler ve ceset, İsrail hapishanesindeki belli sayıdaki müebbet hapse mahkum olanlar ve belli sayıdaki 7 Ekimden sonra tutuklananlar serbest bırakılacak, insani yardımların arttırılması, İsrail birliklerinin geri çekilme hatlarına çekilmeye yönelik sürecin başlatılması.

İyi olan şey tarafların rehinelerin salınması ve ateşkesin hayata geçmesi konusunda ciddi bir irade koyduklarını görüyoruz. Netanyahu hükümetinin kafasında illaki bir bozucu B planı oluyor, bunu da dikkate almak gerekiyor. Müzakereye katılan ülkeler bunun bilincinde, Netanyahu'nun da gidecek bir yer yok. Bu maddelerden sonra çok fazla konu var, devam eden görüşmelerin tamamlayıcı niteliğinde ve olayın siyasi yönünün de görüşüleceği bir görüşme Fransa'da olacak. Bu toplantıda planın ilerletilmesi, savaşın durması, yaraların sarılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda önemli olacak.

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU TÜRK MİLLETVEKİLLERİ

Sumud Filosunda olduğu gibi Özgürlük Filosu da uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradı. Filoda 144 aktivist olduğu öngörülüyor ve 21 vatandaşımız var ve 3'ü milletvekilimiz. Konuyu yakından takip ediyoruz. Sumud filosunda da tahliye için çok fazla emek ve koordinasyon vardı. Özgürlük Filosundaki aktivistlerinde burnu kanamadan Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyoruz. İsrail makamlarıyla ön koordinasyon yapılıyor.

"KAZASIZ BELASIZ VATANA GETİRECEĞİZ"

Sabah karşı el konulan gemi ve aktivistlerin limana çekildiğini görüyoruz, aktivistlerin bu gece kayıtlarının tamamlanması öngörülüyor, ardından Mısır yakınındaki gözaltı merkezine götürülmesi söz konusu ve İsrail'de çıkış işlemlerinin burada başlatılması bekleniyor. İsrail'e başka ülke pasaportları ile giren vatandaşlarımızın da bilgilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Tahliyelerle ilgili alternatif senaryolarımız var. Bu senaryoların arasında Türk Hava Yolları uçağı gönderilerek toplu tahliye yapılması da var. Olayın gidişatına göre elimizdeki senaryolardan birini uygulayarak kardeşlerimizi de kazasız belasız vatana getireceğiz."