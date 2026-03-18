Bakan Fidan'dan Riyad'da peş peşe kritik temaslar! İranlı mevkidaşı ile de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Çok sayıda temasta bulunan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüşürken; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor.
PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
Bakan Fidan, başkent Riyad'daki toplantı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu temaslarda taraflar arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri ele alındı.
İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, savaşın gidişatı ele alındı.
ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı"nda Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları da yer aldı.