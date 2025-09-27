Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki Türkevi'nde yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet ettik. Gazze'de ateşkes şart. nceliğimiz Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN TÜRKEVİ'NDE AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Türkevi'nde açıklamalarda bulundu. BM'de yoğun bir diplomasi trafiği geçirdiklerini belirten Fidan, "Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİK"

Filistin davasını tüm toplantılarda en güçlü şekilde savunduklarını söyleyen Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin perde arkasını anlattı.

Bakan Fidan şunları söyledi: "ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet ettik. Trump ve Cumhurbaşkanımız küresel konuları da ele aldı. Tabii ki Filistin de konuşuldu. Suriye'deki konular ele alındı. Her iki ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünün konusunda hem fikir. İki ülke arasında NATO'da işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu.

"GAZZE'DE ATEŞKES ŞART"

Gazze'de ateşkes şart. Önceliğimiz Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması. Filistin Devleti'nin tanınması için 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyon kişinin aç bırakılmasına gerek yoktu. Amaç Gazze'de zulmün durması. İkinci aşama tanınan devlet değil, yaşayan ve yaşanan bir devlet oluşması. Bunun için çalışmalar var."