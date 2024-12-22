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Bakan Fidan'dan İsrail mesajı: Suriye topraklarını gasbetmesine müsamaha gösterilemez

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, İsrail'in Suriye topraklarını işgaline ilişkin, "İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi. Fidan ve Şara, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, bu ülkedeki işgalini genişleten İsrail'inde Şam'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

"İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINI GASBETMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

Fidan, İsrail'in Suriye topraklarını işgaline ilişkin, "İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan İsrail mesajı: Suriye topraklarını gasbetmesine müsamaha gösterilemez
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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