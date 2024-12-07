Üye Girişi
Haberler
Ürdün sınırında bir kenti daha ele geçiren muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

Muhaliflerden rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

 Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da
Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

Türkiye ve ABD'den kritik Suriye görüşmesi

Türkiye ve ABD'den kritik Suriye görüşmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

"REJİM MUHALEFETLE DİYALOG KURMALI"

Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değindi ve gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan, Blinken ile Suriye'yi görüştü

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSTİFADE ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Fidan ayrıca, rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için bir risk haline dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Bakan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
img

6 trilyon fit küplük doğal gaz rezervi bulundu
img

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
img

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul TDK sözlükte geçiyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.