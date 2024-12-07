Türkiye ve ABD'den kritik Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

"REJİM MUHALEFETLE DİYALOG KURMALI"

Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değindi ve gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini kaydetti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSTİFADE ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Fidan ayrıca, rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için bir risk haline dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Bakan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını belirtti.