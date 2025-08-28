Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı, "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." sözünün yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

BAKAN FİDAN: BİZE DÜŞMANLIK YAPILIRSA GERİ ADIM ATMAYIZ

TGRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı sürece Türkiye'nin de düşmanlık yapmayacağını belirten Bakan Fidan, sınırın ötesinde tehdit oluştuğu zaman geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Bakan Fidan şunları söyledi: "Kadim bir devlet geleneğinden geliyoruz. Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak. Biz, bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyorum. Milli güvenlik konularında inanılmaz bir hassasiyeti var. Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, biz onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız. Suriye'de sadece YPG yok, birçok Kürt partisi var ve dostumuz.

"YPG'NİN ŞAM'DA BİR UZLAŞMA İÇİNDE OLMASI ÖNEMLİ"

Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok. Üniter devlete sahip olmak için başka etnisitelerin elinden almak ne kadar yanlışsa kendi etnisitemi koruyorum diye bölünme fikirleri de yanlış.

YPG'nin Şam'da bir uzlaşma içinde olması, burada tek bir silahlı gücün olması, aynı zamanda ülkedeki grupların kendi dillerini korumaları fevkalade önemli."