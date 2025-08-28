Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." sözüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya net mesaj verdi. Bakan Fidan, "Biz bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, biz onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı, "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." sözünün yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı sürece Türkiye'nin de düşmanlık yapmayacağını belirten Bakan Fidan, sınırın ötesinde tehdit oluştuğu zaman geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Bakan Fidan şunları söyledi: "Kadim bir devlet geleneğinden geliyoruz. Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak. Biz, bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyorum. Milli güvenlik konularında inanılmaz bir hassasiyeti var. Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, biz onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız. Suriye'de sadece YPG yok, birçok Kürt partisi var ve dostumuz.

"YPG'NİN ŞAM'DA BİR UZLAŞMA İÇİNDE OLMASI ÖNEMLİ"

Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok. Üniter devlete sahip olmak için başka etnisitelerin elinden almak ne kadar yanlışsa kendi etnisitemi koruyorum diye bölünme fikirleri de yanlış.

YPG'nin Şam'da bir uzlaşma içinde olması, burada tek bir silahlı gücün olması, aynı zamanda ülkedeki grupların kendi dillerini korumaları fevkalade önemli."

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıYakışıklı Komutan:

YPG İsrail'in emrinde bu demek ki sadece kınamak geliyor elden.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kaç kez daha düşmanlık yapmaları gerekiyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınusret gül:

He ziya

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

LAN BUDA KENDİNİ FASULYEDEN SAYMAYA BAŞLADI.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdgsa apd:

Neler oluyor?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Anayasa'daki "Herkes Türktür" maddesini tartışmaya açtı
Beşiktaş'a ikinci yarının 12. saniyesinde kırmızı kart

Beşiktaş'a 12. saniyede kırmızı kart
