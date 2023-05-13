Bakan Çavuşoğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad neden görüşmedi?" sorusuna yanıt

Katıldığı canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir süredir Suriye rejimi ile devam eden temaslar soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad'ın neden görüşmediği sorusuna Bozdağ, "Bakanlar ve istihbarat görüştü. Liderler görüşmesinin çalışmaları bitmeli. Aksayan bir şey yok." dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu'na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin sıcak gelişmeleri değerlendiriyor.

"ÇALIŞMALAR BİTMELİ"

Çavuşoğlu'na bir süredir Suriye rejimi ile devam eden temaslar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın neden görüşmediği sorusu yöneltildi. Bakan, "Aksayan bir durum yok. Bir yol haritası üzerinde mutabık kalındı. Bir çalışma grubu oluşturma kararı alındı. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede hangi adımlar atılacak, siyasi süreç nasıl işleyecek, hangi adımlar atılacak bunun üzerinde arkadaşlar görüşecek. Belki biz bir kez daha bir araya geleceğiz. Daha sonra liderler görüşebilir. Yani liderler görüşmesinin hazırlığını yapmak gerek. Suriye'nin bazı istekleri var, Türkiye çekilsin gibi. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ancak bize Suriye tarafından gelen ciddi bir tehdit var. Bunun bir yol haritasında işlenmesi lazım." dedi.

"SİYASETTE DARGINLIK OLMAZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalar önce gazetecilerin "Beşar Esad ile görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtlamış ve; "Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız" demişti.