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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC'de
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarda bulunmak üzere resmi ziyaret gerçekleştirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'dayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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