Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC'de

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'dayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı