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BAHREYN Silahlı Kuvvetleri, İran tarafından bugün düzenlenen çok sayıda hava saldırısının hava savunma sistemleri tarafından hedeflerine ulaşmadan önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn'i hedef alan saldırılarıyla 'sistematik düşmanca yaklaşımını' sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan gerçekleştirilen çok sayıda hava saldırısına karşı koyduğu, saldırıların hedeflerine ulaşmadan önlenerek imha edildiği bildirildi.

Genel Komutanlık, ülkeyi korumak amacıyla tüm silah ve birliklerinin en üst düzeyde hazırlık ve savunma teyakkuzu içinde olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, İran hava sahasının ABD insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edilmesine yanıt olarak Bahreyn'in güneyindeki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD güçlerine ait bir radar sisteminin muharip İHA'larla hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı