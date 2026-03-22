Bahreyn, İran'dan atılan 145 füze ve 246 İHA'yı etkisiz hale getirdi

Bahreyn ordusu, 28 Şubat'tan itibaren İran'dan fırlatılan toplam 145 füze ve 246 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu ve bölgedeki barışa tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bahreyn ordusunun sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan itibaren İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 'şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 145 füze ve 246 İHA saldırısının engellendiği' kaydedildi. Balistik füze ve İHA'larla siviller ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
