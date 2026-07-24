Haberler

Bahreyn, İran'dan Gelen Saldırıları Engelledi

Bahreyn, İran'dan Gelen Saldırıları Engelledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'dan düzenlenen düşmanca saldırıların devam ettiğini ve hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi başarıyla önleyip imha ettiğini açıkladı. Açıklamada, silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin ülkeyi savunmak için en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu vurgulandı.

BAHREYN Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ' İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan düşmanca saldırılarını sürdürdüğü' bildirildi. Hava savunma sistemlerinin çok sayıda İran kaynaklı füzeyi önleyerek imha ettiği belirtilen açıklamada, silahlı kuvvetlerin tüm birlik ve unsurlarının ülkeyi savunmak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Biri 22, diğeri 23 yaşındaydı! Uçurumun dibinde can verdiler
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi