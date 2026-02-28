Haberler

Bahreyn'de halk, kamikaze İHA'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı

Bahreyn'de halk, kamikaze İHA'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı Haber Videosunu İzle
Bahreyn'de halk, kamikaze İHA'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme başlatan İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu. Bahreyn halkı ise kendi ülkeleri üzerinde gerçekleşen saldırıları sevinçle karşılayarak İran kamikaze İHA'larının ABD üssüne doğrudan isabet etmesini kutladı.

  • İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı.
  • Bahreyn halkı, ülkelerindeki ABD üssüne yapılan saldırıyı kutladı.
  • İran devlet televizyonu, kamikaze İHA'nın ABD üssünü vurduğunu görüntülerle yayımladı.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme başlatan İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu.

İRAN'DAN ABD ÜSSÜNE KAMİKAZE İHA'LI SALDIRI

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD'ye ait olduğu düşünülen üssü vurduğu görüldü.

İHA ÜSSE İSABET ETTİ, HALK KUTLAMA YAPTI

Bahreyn halkı ise kendi ülkeleri üzerinde gerçekleşen saldırıları kutladı. Bölgeden gelen görüntülerde, İran'a ait kamikaze İHA'nın ABD üssüne isabet ettiği ve o sırada üsse yakın bir noktada bulunan Bahreynlilerin de söz konusu durumu sevinçle karşıladığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Açıklama Netanyahu'dan geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakikada 3-0'dan geri döndüler, 90+3'te dramatik son
Victor Osimhen röveşata ile asist yaptı

Bu adam daha ne yapsın? Bir de röveşata ile asist!