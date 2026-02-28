Bahreyn'de halk, kamikaze İHA'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme başlatan İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu.

İRAN'DAN ABD ÜSSÜNE KAMİKAZE İHA'LI SALDIRI

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD'ye ait olduğu düşünülen üssü vurduğu görüldü.

İHA ÜSSE İSABET ETTİ, HALK KUTLAMA YAPTI

Bahreyn halkı ise kendi ülkeleri üzerinde gerçekleşen saldırıları kutladı. Bölgeden gelen görüntülerde, İran'a ait kamikaze İHA'nın ABD üssüne isabet ettiği ve o sırada üsse yakın bir noktada bulunan Bahreynlilerin de söz konusu durumu sevinçle karşıladığı görüldü.

