Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanıp esir alınmasının yankıları sürerken, Türkiye'den de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'da yaşananların 15 Temmuz ile aynı olduğunu söyledi.

BAHÇELİ: MADURO'YA YAPILANLAR, TANIDIK BİR KOMPLO

Bahçeli, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

"15 TEMMUZ İLE AYNI"

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır."

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.