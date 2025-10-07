Bağcılar'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

BAĞCILAR'da Filistin'e destek amacıyla 'Nehirden Denize Özgür Filistin' yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Yürüyüşün ardından konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Bugün dünyanın dört bir yanından vicdan sahipleri ayağa kalktı. İsrail ve arkasındaki destekçisi Amerika karşısında saf tuttuk. Okullarımızda, evlerimizde, sokaklarımızda ve iş yerlerimizde boykotlarla ayakta duruyoruz. Bizler direnişin birer parçası olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya haykırıyoruz" dedi.

Bağcılar'da, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Nehirden Denize Özgür Filistin' yürüyüşü düzenlendi. Bağcılar Yürüyüş Yolu'ndan başlayan yürüyüş, Çarşı Caddesi üzerinden Bağcılar Meydanı'na kadar sürdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, 'Gazze'ye özgürlük', 'Zulme sessiz kalma', 'Zulmün olunduğu yerde tarafsız olunmaz' sloganları attı.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU DÜNYAYA HAYKIRIYORUZ'

Yürüyüşün ardından konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Bugün dünyanın dört bir yanından vicdan sahipleri ayağa kalktı. İsrail ve arkasındaki destekçisi Amerika karşısında saf tuttuk. Okullarımızda, evlerimizde, sokaklarımızda ve iş yerlerimizde boykotlarla ayakta duruyoruz. Bizler direnişin birer parçası olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya haykırıyoruz. Bu saatten sonra İsrail, Amerika ve iş birlikçileri kaybetmiştir. Avrupa'nın zalim liderleri de kaybetmiştir. Kazanan, masum coğrafyalar; kazanan Gazze ve direnen gençlerdir. Allah'a hamdolsun. Gençler, Filistin'in zaferi sizlersiniz. Dik durduğunuz ve Filistin'e sahip çıktığınız sürece zafer Allah'ın izniyle gelecektir. Bugün hem havadan hem denizden, hem de karadan zalimler kuşatma altındadır ve zafer çok yakındır" dedi.

Ceylan sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin'i ve oradaki kardeşlerimizi unutmuyoruz. Boykotu sürdürüyoruz; annemizle, babamızla, okulda ve her yerde direnişi devam ettiriyoruz. Dualarımıza, secdelere ve hayallerimize sahip çıkıyoruz. Attığımız adımlar milyonlara dönüşüyor; ebabillere dönüşüyor. Allah'ın izniyle, Özgür Gazze'de, Özgür Filistin'de buluşacak; Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılacağız. O günlere sizlerle birlikte kavuşmak ümidiyle, hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

'FİLİSTİN İÇİN BÜTÜN HALKLAR AYAĞA KALKTI'

Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Dilek Tekocak ise "Her halk kendi devrimi için ayağa kalkar. Ancak Filistin için bütün halklar ayağa kalktı. Bu dünya tarihinde ilk defa yaşanan bir şey. Ablukayı deldik arkadaşlar, ablukayı deldik. İşgalci İsrail'in 'değil gemileriniizi sizden gelen bir kuş bile buraya giremez' dediği sulara girdik. Nasıl oldu bu biliyor musunuz? Bugüne kadar kahrol İsrail diye bağırıyorduk. Kavni olarak dualar ediyorduk. Ancak fiili olarak hiçbir hareketimiz yoktu. Ne zaman ki kavdi duamızla fiili duamız birleşti. Rabbim, 'işte size zafer yolları yakındır' dedi. Bize bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.