Almanya'daki Bagatur Sporcularından Altın Kemer ve Şampiyonluk Gururu

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'da faaliyet gösteren Bagatur Akademi sporcuları, Antalya'da düzenlenen 4. AIKO Açık Dünya Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Yarışmalarda bir sporcu dünya şampiyonu olarak altın kemer kazanırken, bir diğer sporcu ikincilik elde etti. Bagatur Akademi yöneticisi Emre Kutlu ise elde edilen derecelerle hem Avrupa şampiyonluğu hem de uluslararası başarı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Almanya'da faaliyet gösteren Bagatur Akademi sporcuları, uluslararası arenada önemli başarılar elde etti. Dünya Bagatur Federasyonu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Bagatur Akademi'nin sporcuları, dünya şampiyonasında altın kemer ve dünya kupası kazandı.

Bagatur Akademi yöneticisi Emre Kutlu, bagaturun Türklerin kadim gelenek ve göreneklerinden doğan bir mücadele ve savunma sanatı olduğunu belirtti. Kutlu, bu sporun yalnızca savunma ve saldırı tekniklerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda Türk kültürünü yaşatan bir ideoloji olduğunu vurguladı.Kutlu, bagaturun içerisinde ayakta dövüş, yerde güreş, geleneksel Türk okçuluğu, kılıç-kalkan ve at üzerinde okçuluk gibi unsurların yer aldığını ifade etti.

Kutlu, gençlerin yabancı dövüş sporları yerine kendi kültürlerine ait değerleri tanıması gerektiğini belirterek, "Karate denildiğinde Japonya, tekvando denildiğinde Kore akla geliyor. Bagatur denildiğinde neden Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri akla gelmesin" dedi.

Bagaturun bugün Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler dahil yaklaşık 80 ülkede tanıtıldığını söyleyen Kutlu, Türkiye'de bine yakın üyeleri bulunduğunu aktardı.

Ashihara Karate Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen ve 20 ülkeden sporcuların katıldığı 4. AIKO Açık Dünya Şampiyonası'nda Almanya Bagatur Akademi sporcularının önemli dereceler elde ettiğini belirten Kutlu, "Kız sporcularımızdan biri kendi kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın kemer kazandı. Bir diğer sporcumuz ise ikincilik elde etti. Ben de Avrupa şampiyonu olarak altın kemer kazandım"dedi.

Bagatur'un gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada önemli bir rol oynadığını vurgulayan Kutlu, bu spor sayesinde çocukların disiplinli, sağlıklı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Kutlu, hedeflerinin Bagatur'u önce Almanya'da, ardından tüm dünyada daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirterek, bu sporun eğitim sistemine dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayrıca ailelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Kutlu, kazanılan başarıların çocukların, gençlerin azmi ve çalışkanlığı sayesinde elde edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA