BAE, Suudi güçlerinin saldırısından sonra Yemen'den çekileceğini duyurdu

Yemen başkanlık konseyinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin 24 saat içinde ülkeden ayrılması talebine Suudi Arabistan'ın destek vermesinin ardından, BAE Yemen'de kalan güçlerini geri çekeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon Yemen'in güneyindeki Mukalla limanında BAE destekli ayrılıkçı güçlere gittiği belirtilen bir silah sevkiyatına yönelik hava saldırısı yapmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, sevkiyatta silah bulunduğu iddialarını reddetti ve Suudi Arabistan'ın suçlamalarından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ve BAE, son 10 yıldır Yemen'deki İran destekli Husi hareketine karşı savaşta müttefik oldular. Fakat destekledikleri rakip gruplar arasındaki iç çekişmeler aralarındaki uçurumu derinleştirdi.

Suudi Arabistan ayrıca, BAE'yi Yemen'in iki doğu vilayetinde Suudi destekli hükümet güçlerine saldırmaları için ayrılıkçılara "baskı yapmakla" suçladı. Ayrıca Riyad yönetimi bu tür "son derece tehlikeli" eylemlere karşı önlemler alacağı konusunda uyarıda bulundu.

Salı günü öğleden sonra, BAE Savunma Bakanlığı, silahlı güçlerinin Yemen'deki varlığını "sonlandırmasından" altı yıl sonra, " Yemen'deki kalan terörle mücadele personelinin kendi isteğiyle görevine son verildiğini" duyuran bir açıklama yayınladı.

Bakanlık açıklamasında Suudilerin hava saldırısından ve Riyad'ın uyarısından bahsedilmedi.

Bakanlık çekilme kararının "son gelişmeler ve terörle mücadele misyonlarının güvenliğine ve etkinliğine yönelik potansiyel etkileri ışığında alındığını" belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Salı sabahı yayınladığı sert ifadeler içeren açıklamada, Güney Yemen'in bağımsızlığını isteyen Güney Geçiş Konseyi'nin (STC) son dönemde attığı "gerilimi tırmandırıcı adımları kontrol altına almak" için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, BAE'nin STC'yi doğu illerinde saldırılar düzenlemeye "zorladığı" ve bunun "krallığın ulusal güvenliğine, Yemen Cumhuriyeti'nin ve bölgenin güvenliğine ve istikrarına tehdit oluşturduğu" belirtildi. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın bu tür "son derece tehlikeli" eylemlere karşı önlemler alacağı uyarısında bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, "Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğini zedeleyecek veya sınırlarını hedef alacak askeri operasyonlar düzenlemesi için herhangi bir Yemenli tarafa baskı uyguladığı veya talimat verdiği" iddialarını kınadı.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin STC'nin saldırılarının başlangıcından bu yana "durumu kontrol altına almaya, gerilimi azaltma çabalarını desteklemeye ve güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak için karşılıklı anlayışı geliştirmeye odaklandığı" belirtildi.

Yemen'in, STC temsilcilerinin de aralarında bulunduğu sekiz üyeli başkanlık konseyini yöneten Raşad El Alimi daha önce yaptığı açıklamada, "tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak, Yemen'in birliğine, egemenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı teyit etmek" amacıyla BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini ve BAE güçlerinin 24 saat içinde ülkeden ayrılması emrini verdiğini duyurmuştu.

Raşad el-Alimi ayrıca, 90 günlük bir olağanüstü hal ilan etti. El Alimi bu kararın Husilerle ve "Birleşik Arap Emirlikleri'nden talimat alan isyancı askeri unsurların önderliğindeki iç karışıklıkla" mücadele etmek için gerekli olduğunu söyledi.

STC lider kadrosu ise BAE'nin geri çekilmesi yönündeki ültimatomun tek taraflı olduğunu ve yasal bir dayanağı bulunmadığını belirtti. Ayrıca, BAE'nin Husi isyancılara karşı mücadelede "ana ortak" olarak kalacağını vurguladı.

BAE'nin de aralarında bulunduğu Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Sözcüsü, BAE'den iki gemiyle gelen ve ülkenin güneyindeki Mukalla limanında bulunan STC güçlerine ait silah ve askeri araçlara yönelik "sınırlı" bir hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Sözcü Tümgeneral Turki el-Maliki, söz konusu sevkiyatın "barış ve istikrarı tehdit eden yakın bir tehlike ve tırmanma" oluşturduğunu savundu.

Liman yetkililerinden biri AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, tahliye uyarısının yerel saatle 04:00'te alındığını ve yaklaşık 15 dakika sonra limanın açık bir alanına bomba isabet ettiğini söyledi.

Fotoğraflarda, limanda duvarla çevrili bir alanda çok sayıda yanmış askeri araç ve kamyonetin yanı sıra, yakındaki bir binada da hasar olduğu görülüyor. Saldırının ardından herhangi bir can kaybı haberi gelmedi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Mukalla'ya yapılan saldırının kendilerini şaşırttığını ve koalisyon açıklamasının üye devletlerle istişare edilmeden yayınlandığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu sevkiyatta "silah bulunmadığı ve araçların Yemen'deki herhangi bir taraf için değil, Yemen'de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri güçleri tarafından kullanılmak üzere gönderildiği" vurgulandı.

Yemen, 2014 yılında Husi milislerinin uluslararası alanda tanınan hükümeti başkent Sana'da devirmesiyle başlayan bir iç savaşla büyük bir yıkım yaşadı.

Çatışma bir sonraki yıl Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun hükümetin yönetimini yeniden kurmak için müdahale etmesinin ardından tırmandı.

Çatışmaların 150 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı ve dünyanın en kötü insani krizlerinden birini başlattığı bildiriliyor.

Savaşın başlangıcında, 1990'da kuzeyle birleşmeden önce ayrı bir ülke olan Güney Yemen için bağımsızlık isteyen STC ve diğer ayrılıkçılar, Husilerin güneydeki Aden şehrini ele geçirmesini engellemek için hükümetle ittifak kurdu.

Ancak son yıllarda STC ve müttefikleri hükümete karşı cephe aldı Aden'in ve ülkenin güneyinin büyük bir bölümünün kontrolünü aşama aşama ele geçirdi.